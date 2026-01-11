筆者の友人が体験した自身の結婚式でのエピソードです。友人はドレス選びから会場の装飾、料理のメニューに至るまで、1年かけて理想の結婚式の準備をしてきました。ところが式の直前にアクシデントが！ 従妹が招待客リストに載っていない友人を連れて現れたのです。披露宴で彼女達は非常識な言動を繰り返し…… 招かれざる客で晴れ舞台が台無しに