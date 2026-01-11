明日12日(月・祝)は道北や道央を中心に雪が降り、沿岸などでは風も強まるでしょう。宗谷や留萌地方、石狩北部では夜遅くにかけて猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒が必要です。降雪量も、明日夕方までの24時間で50センチに達する所もあり、大雪による交通障害にも注意して下さい。また、今日11日(日)に解けたり雨が降ったりしてぬかるんだ所が凍結してツルツル路面やデコボコ路面となることもあるため、車の運転などの