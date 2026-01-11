◆大相撲初場所初日（１１日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）を送り出し、白星発進。琴桜は押し込まれたが、落ち着いて左上手を取り、押し出した。昨年は苦しい場所が続いた。綱取りのかかった初場所で５勝１０敗でまさかの負け越し。その後も、８勝、８勝、８勝、９勝、８勝と一度も２桁勝利はなかった。巻き返しを期する２６年、勝利でスタートを切った。