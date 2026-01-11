◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）クラシックを目指す３歳牝馬の重賞が１８頭立てで争われ、３番人気のサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は５着に終わった。鞍上の戸崎圭太騎手は、昨年のエリカエクスプレスに続く連覇、横山典弘騎手に並ぶ当レース最多タイの４勝目を目指したが、かなわなかった。勝ったのは５番人気のブラックチャリス（津村明秀