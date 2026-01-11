７日、山西省朔州市山陰県の広武国際スキー場で保護者と共にインストラクターの指導を受ける子ども。（朔州＝新華社記者／楊晨光）【新華社朔州1月11日】中国山西省朔州市山陰県は近年、地理的な優位性と広武長城などの史跡を生かし、氷雪と文化観光、スポーツを融合させた発展の道を積極的に探求してきた。「氷雪経済」は地域経済の成長エンジンとなっている。同県広武鎮にある広武国際スキー場は2024年に第3次国家級スキー観光