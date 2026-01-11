静岡県河津町の海岸で行われたのは伝統行事の「どんど焼き」。この地区では二十歳を迎える地元の若者が竹で組まれた「おんべ」に点火するのが習慣で、今年は5人が参加しました。参加者「たくさんの人を救えるように必ず救急救命士になって河津に帰ってきます」若者たちは町民と一緒に今年1年の無事と健康を祈りました。