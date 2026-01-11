9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、12日放送のTBS系特番『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP2026』（後6：30）に出演する。宮舘は6歳の女の子の夢をかなえるため三重・四日市市へと向かう。【写真】6歳のファンとお子様ランチ作りする宮舘涼太毎年恒例の年始の風物詩は今年で31周年を迎え、これまでも“テレビの力で人々の夢をかなえたい！”というコンセプトのもと、毎年笑いと感動を与えてきた『夢スペ