■大相撲初場所・初日（11日、東京・両国国技館）新大関の安青錦（21、安治川）は前頭二枚目の宇良（33、木瀬）を寄り倒しで下し、新大関場所で白星スタートを切った。初土俵から所要14場所での大関昇進は、年6場所制の昭和33年以降では最速（付出しは除く）となった安青錦。立ち合い、低い姿勢で攻めてくる宇良に対し、後ろに下がることなく突き押しで応戦。最後は左を差して体をあずけ、相手を土俵の外へ退けた。左肩を痛めて九