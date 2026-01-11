7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が連ドラ単独初主演を務め、MBS・TBSドラマイズム枠にて20日からスタートする『マトリと狂犬』のエンディング主題歌が決定し、さらに第1話場面写真が先行公開された。【動画】西畑大吾が金髪に…『マトリと狂犬』ED主題歌予告『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（秋田書店「ヤングチャンピオン」連載）は、『カバチタレ！』『極悪がんぼ』など数々のヒット作を生み出した田島隆氏の原作で