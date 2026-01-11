◇大相撲初場所初日（2026年1月11日両国国技館）左膝に不安を抱える横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで小結・若元春（32＝荒汐部屋）を寄り倒しで下して白星発進となった昨年九州場所千秋楽を左肩の負傷で休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭筆頭の一山本（32＝放駒部屋）を押し出しで下した。大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜）を送り出しで破った。新大関で昨