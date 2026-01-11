クイーン位決定戦で西牧美渚さん（左）を破った矢島聖蘭さん＝11日午前、大津市の近江神宮小倉百人一首競技かるたの日本一を決める第70期クイーン位と第72期名人位の決定戦が11日、大津市の近江神宮で開かれた。クイーン戦は東京都の大学生矢島聖蘭さん（19）が初めての防衛戦を制し、2連覇を果たした。名人戦は激しい攻防の末、昨年タイトルを明け渡した愛知県出身で神奈川県の川瀬将義さん（31）が返り咲いた。昨年、高校生