こちらは熊本県阿蘇市の二十歳を祝う集いです。去年、市長に就任した松嶋和子市長は得意のマジックを披露しました。阿蘇市 松嶋和子 市長「みなさん頑張れば花が咲いてきます」阿蘇市の二十歳を祝う集いでは、前の市長が歌を歌うことで知られていましたが、松嶋市長は実行委員会の要望を受けマジックで門出を祝いました。二十歳の参加者「チョーすごいすごい！分からなすぎる、タネが」「あんなすごいとは、びっくりしま