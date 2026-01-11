ロッテは、多様化するバレンタインのニーズに対応すべく、グループ各社から新商品やリニューアル品を投入する。1月8日、ロッテ本社で初となるロッテグループ合同のバレンタイン発表会が開催され、ロッテ、銀座コージーコーナー、Dari K（ダリケー）、メリーチョコレートカムパニーの自信作がお披露目された。全体像について、ロッテの毛利彰太マーケティング本部ガーナブランド課課長は「バレンタインが非常に多様化しており