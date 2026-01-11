女優の天海祐希（58）が11日、大阪市内で主演映画「劇場版 緊急取調室THE FINAL」の大感謝舞台あいさつを田中哲司（59）、小日向文世（71）とともに行った。2014年1月にスタートし、5シーズンにわたりテレ朝系で放送され、“キントリ”の愛称で親しまれる連続ドラマのフィナーレを飾る同作。天海演じるたたき上げの取調官・真壁有希子の“最後の出番”となる。大歓声と拍手に迎えられ、「天海やで。どやった？おもろかった