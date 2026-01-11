◆大相撲初場所初日（１１日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・若元春（荒汐）に勝ち、横綱初Ｖに向け、好発進となった。先場所の６日目に不覚を取った相手に勝利した。左膝痛の治療で今月８日の稽古を休み、状態が不安視されていたが、白星で初日を飾った。１０日の取材対応でも「大丈夫だって。場所前だから病院に行っただけ」と語気を強めていた。先場所は千秋楽に安青錦との優勝決定戦に臨んだが、敗れた。昨年