新春恒例の消防出初式が11日、熊本市の二の丸広場で行われました。防災意識を目的に毎年開かれる消防出初式は、ことし、熊本地震から10年を迎えるため復興のシンボルである熊本城を望む二の丸広場で初めて開催されました。熊本市の消防職員と消防団員およそ1700人が参加し、大西一史市長は「地震の記憶と教訓を次世代に確実に伝承し、安心安全で災害に強く、しなやかな町の実現に取り組んでまいります」と決意を述べました。 そ