日本製紙がトイレットペーパーなどの需要拡大に伴い、八代市に工場を増設するため県や市と立地協定を7日、結びました。 日本製紙は310億円を投資し、およそ5200平方メートルの工場を増設して製造ラインに30人ほどを新規採用する予定です。営業運転は、2028年2月の予定です。