◆ラグビー全国大学選手権決勝明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）早大はライバル明大に屈し、６季ぶりの日本一を逃した。前半９分にＰＧで先制。ＳＯ服部亮太（２年）がハイパントを多用したが、なかなかトライラインに迫ることができなかった。前半２８分にはＦＢ矢崎吉高（４年）が危険なプレーでシンビン（１０分間の一時的退場）に。後半も流れをつかめず、反撃は３２分の１トライに封じ込められた。服部は試