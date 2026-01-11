◆大相撲初場所初日（１１日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭筆頭・一山本（放駒）に勝ち、白星スタートとなった。過去３戦全勝の相手を退けた。左肩痛の不安材料を抱えながらの勝利となった。先場所の１３日目、安青錦との一番で左肩を痛め、優勝争いを展開しながら千秋楽を休場した。「左肩鎖関節脱臼」の診断で、九州場所後の冬巡業も休場、初場所前の稽古でも左のおっつけが不発で、調子が上がってなかっ