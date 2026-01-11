京阪・Osaka Metro北浜駅から徒歩2分のスペシャルティコーヒー専門店証券取引所や多くの銀行が集まる金融街の大阪・北浜エリアで、高層ビルと近代的なレトロ建築が建ち並ぶこの場所に、「EMBANKMENT Coffee」があります。京阪・Osaka Metro北浜駅から徒歩約2分、淀屋橋駅からも徒歩5分ほど。Osaka Metro梅田駅からも1駅とアクセスもしやすくとっても便利。大正時代の二軒長屋をリノベーションした店舗は、外観も雰囲気があって素敵