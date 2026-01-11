テニスの新たな一年は、真夏の南半球で開幕する。抜けるような青空に、キラキラと輝く陽光。会場を訪れる人々の表情は明るく、いたるところで熱狂の歓声が爆ぜる。陽光輝くハッピー・スラム！ 四大大会開幕戦は熱戦必至オーストラリアのメルボルンで1月12日に開幕する全豪オープンは、シーズン最初の四大大会（グランドスラム）。誰もが笑顔になることから、「ハッピー・スラム」の愛称で知られるテニスの祭典だ。観る人々が幸福感