ボートレース戸田の得点率制、4日間シリーズ「WINWINパーク戸田9周年記念」の初日が、11日に行われた。前節優出（4着）の26号機を手にした岩川仁士（39＝大阪）が、4Rを3コースから捲り差して2着。8Rをインから逃げて2連対発進。「8Rは水面でよく分からなかったけど、4Rは良かった。回ってからグーッと進んでいた。ピット離れも良かった」と成績通りに上々の手応えだった。昨年4月の当地前回は優出3着。連続優出へ、好スター