11日午後、愛知県阿久比町で竹やぶが燃える火事があり、消火活動が行われています。枯れ草を燃やしていたところ燃え広がったとみられ、これまでにケガ人はいないということです。消防によりますと、火事があったのは阿久比町横松で、午後4時すぎ、付近の住民から「竹やぶが燃えている」などと通報が相次ぎました。現在、消防車8台が出動し消火活動が行われています。現場近くで枯れ草を燃やしていたところ、強風が吹いていて、竹や