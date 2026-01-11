◇大相撲初場所初日（2026年1月11日両国国技館）新大関で昨年九州場所から連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は人気の業師で東前頭2枚目の宇良（33＝木瀬部屋）を寄り倒して白星発進した。立ち合いから突っ張って宇良を中に入れない。左を差すと一気に出て勝負を決めた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「（立ち合いで）当たる角度がいい。宇良がいちばん嫌がることをしている。（左を