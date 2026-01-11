3連休中日のきょうは、この冬一番の強い寒気の影響で、各地で風や雪が強まりました。この天候はあすにかけても続く見込みで、日本海側などでは突風や大雪に注意が必要です。走行中の車に襲い掛かる強烈な砂嵐。きょう昼すぎに撮影された埼玉県の関越自動車道の様子です。きょうは、強い寒気の影響で、各地で“冬の嵐”となりました。神戸市では、阪神・淡路大震災で亡くなった人を追悼する行事「神戸ルミナリエ」の作品の一部が倒