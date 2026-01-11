お笑いタレントの土田晃之（53）が11日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。自身に唯一連絡先を聞いてきたグラビアタレントを明かした。現在もグラビア界の第一線で活躍するタレント熊田曜子（43）がゲスト。土田を「芸能界のお兄ちゃん」と慕っていると明かすと、マツコ・デラックスは「つっちーが芸能界のお兄ちゃんなんだ」と意外そうな様子。これに首をかしげた土田は「そんなつもりは1個もなかったんですけ