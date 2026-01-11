あすは日本海側を中心に雪が降りやすく、午前中は雪の強まる所もあるでしょう。大雪や猛ふぶきによる交通障害に警戒が必要です。朝までは西日本の太平洋側や東海周辺にも雪雲が流れ込み、積雪となる所もありそうです。ただ、日中は太平洋側で晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥が続くでしょう。気温です。朝の気温は全国的にけさより低く、東京で1℃、名古屋で−2℃など、冷え込みが強まりそうです。路面の凍結にも注意が必要です。