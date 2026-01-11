グラビアアイドルで女子プロレスラーの咲村良子（30）が、11日までにX（旧ツイッター）を更新。斬新な「今年流行る脚長ポーズ」を提案した。咲村は、「今年流行る脚長ポーズ」としてXに画像をアップ。正面に立つ男性に対して、咲村が片足を高く上げ、かかと落としを決めながらピースする写真となっている。インパクト大の脚長ポーズに、ファンからは「凄い足長ですね」「これやって欲しい」「ご褒美だ」と反響が続々。なお、咲村は