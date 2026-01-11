タレント熊田曜子（43）が11日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。ママタレとしてのオファーを「全くない」と明かした。この日はデビュー25周年を迎えた熊田を特集。歩みを伝える巨大パネルには「グラビア一筋25年モンスターグラドルシングルマザー熊田曜子（43）」と銘打たれており、進行の平成ノブシコブシ吉村崇から「現役のグラビアアイドルでありながら、3人のお子さんを育てるシングルマザー」と紹介さ