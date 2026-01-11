成人の日を前に秋田市で二十歳を祝う式典が開かれ、節目を迎えた若者たちが互いの門出を祝い合いました。秋田市では2005年度に生まれた2380人を対象に「二十歳のつどい」が開かれ、参加した1900人余りがそれぞれの誓いを新たにしました。♪藤原隼平さん「当たり前のように過ごしてきた日々は多くの人の支えの上に成り立っていたことを二十歳となった今、改めて強く実感しています」小笠原希さん「これからも地道に経験を積み自ら思