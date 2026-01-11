困難と言われる国産カカオ栽培を成し遂げたエピソードがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】初めての完全自家製チョコレート「日本でカカオ栽培なんてできるわけないだろ！（笑） と散々バカにしてた方々に対しては、自分でもできるわけないだろと今でも思っています、結果的にできていますが私は自分をあまり信じてはおりません、とお伝えしたい。 ただ自分でつくったチョコレートは意外なことにとてもおいしい。これは本当