よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！ スキマ時間にぴったりな英語クイズです。今回のお題は「油」を表す英単語「oil」。1文字足して「ゆでる・沸騰させる」に変えてみてください。問題：「oil」に1文字足して「ゆでる」にしてください「oil」にアルファベットを1文字足して、料理の「ゆでる・沸騰させる」という意味の単語を完成させてください。1. P2. D3. B答えを見る↓↓↓↓↓正解：3. B正解は「3. B」で、単語は