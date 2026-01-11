Image: © Justin Park/RPI via Gizmodo US 14億年前からのタイムカプセル。ある研究者チームが、古代の結晶から14億年前の大気のサンプルを採取したところ、いわゆる「退屈な時代」について驚くべき事実を発見しました。研究チームはカナダ産の岩塩（ハライト）結晶に閉じ込められた気体と液体を研究。恐竜が地上を闊歩していた時代の大気組成に光を当てました。先月、米国科学アカデミ