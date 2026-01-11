「意味とは、、」モデルでタレントの井桁弘恵(福岡市出身)がウエディングショットを披露し話題を呼んでいる。チャペルで真っ白なウエディングドレスを纏い、にっこり微笑んだ写真をインスタグラムに投稿。出演するドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」(テレビ朝日)が10日に始まることを告知し「結婚式で起こる悲劇、犯人は誰なのか、そしてタイトルの意味とは、、ぜひ色んな想像をしながら楽しんでください！！！」とつづった