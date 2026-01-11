◆第44回全国都道府県対抗女子駅伝（11日、京都市・たけびしスタジアム京都発着、9区間42・195キロ）2021年東京五輪1500メートル8位入賞で五輪2大会連続出場の田中希実（ニューバランス）が兵庫の2区（4キロ）を務め、16位からの14人抜きで2位へ引き上げた。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】トップでタスキを渡した区間2位の長野・川上南海（長野東高）には13秒届かなかったが、区間タイムでは17秒上回る12分14秒で区