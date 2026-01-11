西武ドラフト2位の岩城颯空投手（22）＝中大＝が、充実した新人合同自主トレを送っている。秘訣は?大谷マットレス効果?だ。入寮の際、最近使い始めたマットレスを持参した。ドジャースの大谷翔平が契約したメーカーの商品。「トップクラスの選手が使っているから」と理由を話す。「環境が変わるので、最初は睡眠が心配だった」というが、杞憂に終わっている。「僕は鈍感な方」と自認する岩城は「このマットレスにしてからは