成人の日を前に、山口市で11日、二十歳のつどいが開かれました。山口市民会館で開かれた二十歳のつどいには今年度、20歳を迎えたおよそ1400人が出席しました。式典では、山口市出身のプロゴルファー、中村心選手が「二十歳の誓い」を述べました。（中村心選手）「たくさんの方のサポートや応援でゴルフができているということを忘れずに、感謝して、毎日全力で私らしくゴルフをしていきます」（出席者）「夢は幸せな家