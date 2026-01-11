春の高校バレーは11日に決勝戦が行われ、東山(京都)と清風(大阪)が対戦。2年生エースの岩田怜緯(中之口中学校出身)、齋藤航(越路中学校出身)、小澤風雅(糸魚川中学校出身)と新潟県勢3人が先発メンバーに名を連ねた東山が、セットカウント3－1で清風を破り、6年ぶり2度目の優勝を果たしました。