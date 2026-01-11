MLB・ブルージェイズに入団が決まった岡本和真選手が11日、日本記者クラブで会見を実施。目標だったというメジャー挑戦について、思いを語りました。岡本選手は「僕自身ずっとMLBでプレーすることを目標に野球をしてきましたし、対戦をしてきた選手たちがアメリカに行って活躍する中でさらにその気持ちが強くなりました」とコメント。幼少期の頃から意識していたメジャーの舞台については「漫画を見たりとか、ゲームをしたりとか。