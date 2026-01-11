１１日に東京・両国国技館で初日を迎えた大相撲初場所に民放ドラマのオリジナル懸賞旗が登場した。この日の琴桜ー義ノ富士の一番に懸けられたのが、８日スタートで松嶋菜々子主演のテレビ朝日系新ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・後９時）の懸賞旗。取組前に土俵をぐるりと一周した。懸賞旗は今後、義ノ富士のほか、安青錦、朝乃山の取組にも懸けられる予定となっている。同作は松嶋菜々子演じる