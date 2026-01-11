◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）クラシックを目指す３歳牝馬の重賞が１６頭立てで争われ、津村明秀騎手が騎乗した５番人気のブラックチャリス（栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇を飾った。鞍上の津村騎手は先週の中山金杯（カラマティアノス）に続く２種連続の重賞Ｖとなった。武幸四郎調教師は初勝利。勝ち時計は１分３３秒６。同馬は昨年６月の新馬戦