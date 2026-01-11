◆大相撲初場所初日（１１日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、東前頭２枚目・宇良（木瀬）に勝ち、初日を飾った。先場所、横綱・豊昇龍（立浪）との優勝決定戦の末、初Ｖとし、大関昇進を決めた。年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士では最速の初土俵から所要１４場所で、駆け上がった。「今場所も喜んでもらえるようにやりたい」と、意気込んでいたが、絶好のスタートとなった。