11日午後、し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察や消防によりますと、11日午後2時45分ごろ、鹿児島市田上台3丁目で「バンという音がして黒い煙が出ている」と付近の住民から119番通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で無職・関山力男さん(77)の木造平屋建て住宅1棟が全焼。焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 出火当時、家には関山さんと70代の妻の2人がいて、妻は逃げ出し無