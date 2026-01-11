プロ野球の「名球会チャンネル」が１１日までに更新され、昨年１２月のハワイでの名球会総会中に実施された、巨人・坂本勇人内野手、中日・大島洋平外野手、楽天・浅村栄斗内野手による「現役メンバーぶっちゃけ座談会」が公開された。そこでは、それぞれの引き際に関する話題があがった。浅村が「何歳ぐらいまで野球をやるイメージがあるかを聞いてみたい」と大島と坂本に質問。それに対し、大島は「もう４０ですけど、決めて