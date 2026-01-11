ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。「#メロンソーダ好き？」とつづり、「食い込みがすごい」と自身も感じたメロンソーダをイメージさせるハイレグ衣装を公開。緑色を基調に、クリームの白や、サクランボの赤も差し色で入るなど飲み物を再現した。網タイツもメロンの網目をイメージか…。さらに別の投稿では「寒いからくっついてあったまろ」と