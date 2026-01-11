1月11日（現地時間10日）、現地メディア『NBA on Prime』と『The Association on NBATV』のシニアNBAインサイダーを務めるクリス・ヘインズ氏が、NBAの審判を務めるビル・ケネディがハムストリングを負傷し無期限の離脱となったと伝えた。 ケネディは10日（現地時間9日）にキア・センターで行われたオーランド・マジック対フィラデルフィア・セブンティシクサーズの試合で審判を担当。第1クォ}