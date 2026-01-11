【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月20日に発売となる、櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』より、6種の封入特典のうち、第3弾が解禁された。 ■ちょこんと座り、こちらを見つめるその表情に、思わず心を掴まれる一枚 封入特典第3弾は、ふわふわのニットを身にまとい、コテージの屋根裏部屋でちょこんと座って。上目遣いでこちらを見つめる表情にきゅんとする一枚になっている。 メイン写真：通常版表