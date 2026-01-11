次回のサンデーPUSHスポーツは2026年1月18日（日）放送！一流アスリート達のゾーンSPMC：川島明（麒麟）ゲスト：潮田玲子、水谷隼、エバース■3分24秒差を大逆転！新・山の神誕生今年の箱根駅伝5区、青山学院大学の黒田朝日が3分24秒差を大逆転！レースを振り返ってもらうと、実はゾーンに入りながら走っていた！そんな黒田の活躍もあり、青山学院大学は箱根駅伝3連覇を達成■五輪メダリスト達のスゴ技を一挙公開！今回、