第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が1月5日（月）から11日（日）にかけて東京体育館で行われ、男子は東山（京都）が優勝。今大会の個人賞も発表された。 最優秀選手賞には東山の2年生エース岩田怜緯が選ばれ、ベストリベロには同じく東山の1年生辻本侑央が選ばれた。 そして、優秀選手賞には最優秀選手賞に選ばれた岩田のほか、齋藤航（東山）、尾崎亮太（清風）、西村海