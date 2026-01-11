第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が1月5日（月）から11日（日）にかけて東京体育館で行われ、女子は金蘭会（大阪）が優勝。今大会の個人賞も発表された。 最優秀選手賞には金蘭会の主将を務めた馬場柚希が選ばれ、ベストリベロには同じく金蘭会3年生の岡日和が選ばれた。 そして、優秀選手賞には最優秀選手賞に選ばれた馬場のほか、紱元菜々美（金蘭会）、比留間美晴（